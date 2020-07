Quinta-feira, 23 de julho de 2020, atualizada às 16h29

Settra altera portaria que permite vans para transporte público após retorno dos ônibus



Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) informou na tarde desta quinta-feira, 23 de julho, que vai alterar a Portaria que permite as vans escolares realizarem o transporte de passageiros, já que os ônibus urbanos retornaram o atendimento, normalmente, de acordo com os quadros especiais da pandemia. Assim, as vans poderão operar até as 23h59 desta quarta-feira, 23.



Na manhã desta quinta, 23, a assessoria de comunicação da Astransp informou que veículos das empresas Tusmil e São Francisco retornaram a circular, enquanto toda a frota da Gil permanecia parada. A Auto Nossa Senhora Aparecida Ltda. (Ansal) também confirmou o retorno dos serviços.



Já no período da tarde, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivo (Sinttro-JF) confirmou que os motoristas e cobradores concordaram em voltar às atividades da Gil, empresa cujos trabalhadores iniciaram o movimento de paralisação na terça-feira, 21, em razão do não pagamento de benefícios como tíquete alimentação e cesta básica, concordaram em voltar às atividades. O retorno ocorreu após avanço no acordo entre as empresas Ansal e Gil sobre quem pagará os benefícios em atraso.





