Sexta-feira, 24 de julho de 2020, atualizada às 18h05

Sindicato publica edital com indicativo de greve dos ônibus da Gil na próxima segunda



Da redação



O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Juiz de Fora (Sinttro-JF) publicou na edição impressa da Tribuna de Minas desta sexta-feira, 24 de julho, edital que indica a possibilidade de greve entre os funcionários da empresa Goretti Irmãos Ltda (Gil) a partir da próxima segunda-feira, 27. O Sindicato informou que a publicação já estava prevista antes da reunião realizada na quinta, 23, quando empregadores e trabalhadores entraram em acordo, o que permitiu o retorno de todo o transporte coletivo no município depois de três dias de paralisação. A greve será realizada apenas se houver descumprimento das medidas acordadas junto ao patronal.



No edital, o Sinttro comunica que os trabalhadores decidiram, após assembleia, entrar em greve a partir das 0h01 de segunda-feira, por tempo indeterminado. A entidade sindical assegurou que serão respeitados “os direitos e garantias fundamentais da coletividade, assim como as necessidades inadiáveis à comunidade”, de forma a garantir o percentual mínimo de 30% dos trabalhadores para atender a todos os serviços e as atividades essenciais.



A instituição sindical informa ainda que a ação foi para resguardar os trabalhadores e deixar a possível paralisação regularizada, assim, se os pagamentos forem cumpridos na segunda, 27, o edital perde o valor. Na última manifestação, a ilegalidade foi questionada pelas empresas, durante a greve que começou na terça, 21. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) chegou a deferir parcialmente o pedido das empresas que oficiasse o comandante da Polícia Militar (PM) e a Settra para garantir o retorno à circulação de, no mínimo, 80% da frota de ônibus. Com isso, os rodoviários foram obrigados a colocar em circulação 60% da frota de transporte coletivo, sob pena de multa diária de R$ 30 mil em caso de descumprimento.



Na reunião de quinta, 23, ficou acordado o pagamento integral do tíquete referente a junho para os 198 empregados (GIL e Ansal) a ser creditado em 27 de julho, segunda-feira, e o pagamento da cesta básica por todas as empresas na quinta-feira, 30.







