Sábado, 25 de julho de 2020, atualizada às 9h50

Bombeiros capturam ouriço-cacheiro encontrado na Rua Benjamin Constant



Da redação



Um ouriço-cacheiro foi capturado pelos bombeiros na noite de quinta-feira, 23 de julho, no hall de um prédio da Rua Benjamin Constant, bairro Santa Helena. Segundo informações do chefe de guarnição dos Bombeiros, o animal apresentava sangramento no focinho devido a uma queda ou agressão de alguém que passava pelo local. O animal foi levado ao veterinário, onde passou por avaliação, e depois foi solto em seu habitat natural, no Parque da Lajinha.





