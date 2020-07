Dois ônibus pegam fogo em oficina na Avenida Francisco Valadares



O trabalho para extinção do incêndio durou cerca de uma hora

25/07/2020

Na madrugada deste sábado, 25 de julho, por volta das 3h, o 4° Batalhão dos Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em dois ônibus da viação União Brasil, na Avenida Francisco Valadares, bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora. Eles estavam estacionados no local para manutenção. Os bombeiros informaram que tiveram grande trabalho na extinção do incêndio, que durou cerca de uma hora, já que as chamas eram intensas, altas e destruíram completamente os veículos. Foram gastos aproximadamente oito mil litros de água nessa ocorrência. Não houve vítimas. E não foi possível determinar as causas do incêndio.

