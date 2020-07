Segunda-feira, 27 de julho de 2020, atualizada às 9h20



Homem é preso suspeito de estuprar o próprio filho no Ipiranga



Da redação



Um homem de 41 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira, 27 de julho, suspeito de estuprar o próprio filho, de 12 anos. O crime foi registrado na Rua Olívia Moreira, no Bairro Ipiranga.

Segundo o Boletim de Ocorrências, a mãe do adolescente ouviu um barulho na cozinha e quando abriu a porta foi surpreendida pelo marido arrumando as calças e o filho muito assustado. Ela perguntou o que estava acontecendo, mas o homem fugiu. O garoto relatou que foi obrigado a praticar sexo oral com o homem. Segundo ele, o homem ordenou que tirasse as calças, senão o mesmo iria aconteceu com seu irmão, de 3 anos. O menino relatou, ainda, que os atos já haviam acontecido outras vezes e por medo, ele não contou para a mãe. A Polícia Militar prendeu o suspeito durante o rastreamento.

