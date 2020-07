Segunda-feira, 27 de julho de 2020, atualizada às 14h53

PRF apreende 15.600 litros de cerveja transportadas sem nota fiscal em Juiz de Fora

Da redação



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15.600 litros de cerveja na noite de domingo, 26 de julho, que eram transportadas sem nota fiscal pela BR-040, em Juiz de Fora. O motorista, de 31 anos, foi abordado, por volta das 22h, no km 766, dirigindo o caminhão semi-reboque carregado com a carga.



A PRF realizava fiscalização de rotina, quando avistou o veículo de Salvador (BA) que seguia sentido Nova Iguaçu (RJ). Durante a abordagem, ao solicitar a documentação fiscal da carga, o condutor declarou que não possuía nenhuma documentação fiscal do produto, alegando que não sabia precisar o local de carregamento, pois o caminhão foi levado até a origem por terceiros e entregue, depois de carregado, e que a empresa destinatária da carga pertence ao seu irmão.



Durante verificação no sistema, a Polícia Rodoviária Federal constatou dois boletins no nome do condutor por porte ilegal de arma e outro por transportar carga sem nota fiscal, lavrados esse ano. Após ser questionado sobre a origem da cerveja, o motorista fez contatos telefônicos e apresentou o documento de nota fiscal, referente às 1.400 caixas de cerveja Brahma, com doze garrafas de um litro cada. No entanto, a polícia verificou que o documento apresentado não correspondia à operação que estava sendo realizada.



Dessa forma, foi confeccionado o Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO), encaminhado ao Juizado Especial Criminal de Juiz de Fora e à Receita Estadual de Minas Gerais para as providências administrativas cabíveis. O motorista foi liberado e a carga apreendida pela PRF.







