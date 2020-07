Terça-feira, 28 de julho de 2020, atualizada às 16h57

Guarda Municipal detém suspeito de agressão contra mulher na Praça do Riachuelo

Da redação



Equipe da guarda municipal, que fazia ronda preventiva na Praça do Riachuelo na tarde de segunda-feira, 27 de julho, atendeu um caso de violência contra mulher. A vítima acionou a equipe, queixando-se de ter sofrido agressão de seu companheiro.

A mulher, de 50 anos, relatou aos guardas municipais que o suspeito, 48, desferiu um soco contra seu rosto, atingindo-a próximo à orelha. O homem confirmou os fatos e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, no Bairro Santa Terezinha, onde foi feito o registro do fato. Contra ele pesava determinação de cumprimento de medida protetiva, retirada pela própria companheira, há seis meses. Diante do flagrante, o suspeito foi preso.







