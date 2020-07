Terça-feira, 28 de julho de 2020, atualizada às 15h26

Previsão é de céu encoberto com possibilidade de chuvas a partir de quarta-feira



Da redação



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê a chegada de uma nova frente fria no litoral do Sudeste brasileiro na noite de quarta-feira, 29 de julho, o que deve causar mudanças no tempo em Juiz de Fora. As temperaturas vão variar entre 15°C e 24°C.



As alterações na cidade devem ocorrer a partir de quinta, 30. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva, com queda da temperatura e nevoeiros. O meteorologista Claudemir de Azevedo, do 5° Distrito do Inmet, explica que na quinta, 30, a frente vai influenciar mais ainda nas condições climáticas da Zona da Mata mineira, porque já chegará ao litoral do Estado do Rio de Janeiro.



Na quinta, os termômetros vão marcar mínima de 13°C e máxima de 19°C. Já a umidade relativa do ar vai ficar em torno de 50% no período da tarde, nos próximos dias.





