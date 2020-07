Quarta-feira, 29 de julho de 2020, atualizada às 15h00

Paróquia de JF realiza missa drive-in em Matias Barbosa

Da redação



Com as celebrações presenciais ainda suspensas em Juiz de Fora por conta do alto número de infectados por Covid-19, a Paróquia São José promoverá no próximo sábado, 1º de julho, uma missa no formato drive-in, no Park Sul, localizado no km 800 da BR-040, em Matias Barbosa. De dentro de seus veículos, os fiéis poderão acompanhar a eucaristia que marcará o encerramento do Jejum de Daniel, iniciado no dia 12 de julho.

A celebração ocorrerá às 18h, e será exclusiva aos 250 carros já cadastrados. Os ocupantes dos veículos deverão seguir os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscaras. A entrada será permitida das 16h30 às 17h30.



“Eu acredito que nada melhor do que terminarmos esse tempo de graças e bênçãos com essa celebração eucarística, reunindo de novo esse povo, sendo sinal da presença e da Palavra de Deus”, afirma o administrador paroquial, padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino.

Para o sacerdote, na situação atual, a oração tem fortalecido a todos. “Devido ao fechamento das igrejas, as pessoas estão cada vez mais sedentas de Deus e aí tomadas por sentimentos como medo e ansiedade. Nós entendemos que este momento é de muitas incertezas e, mais do que nunca, precisamos nos unir, cultivar em nós a fé e a responsabilidade para que possamos, logo, fortalecidos pela fé, vencer este tempo”.



Não haverá distribuição da comunhão, no local. Aqueles que quiserem comungar poderão fazê-lo na Igreja São José, antes ou depois da Celebração. O endereço é Avenida Sete de Setembro, 288, Costa Carvalho.



A missa será também transmitida pelo Facebook, Instagram e YouTube do padre Pierre Maurício.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.