Quinta-feira, 30 de julho de 2020, atualizada às 18h05

PJF define datas do pagamento dos servidores referente a julho



Da redação



O pagamento dos servidores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) referente a julho, conforme divulgado nesta quinta-feira, 30 de julho, terá a mesma metodologia do último mês. A mudança será em relação à data da primeira parcela, ou da integral, que ocorrerá na quarta-feira, 5 de agosto, terceiro dia útil do mês. A medida foi adotada pelo Município em função do constante monitoramento do fluxo financeiro da PJF, e tem o objetivo de evitar aglomerações de servidores em agências bancárias e lotéricas no quinto dia útil, além de minimizar riscos de sobrecarga no sistema nacional da Caixa, que afetem os servidores. A segunda parcela dos que recebem mais de R$ 2 mil e não estão na linha de frente do combate à covid-19 será paga em 14 de agosto. Veja os detalhes:



Pagamento integral, no terceiro dia útil de agosto (5), para os servidores ativos que trabalham diretamente na linha de frente do combate à covid-19 (risco direto), que fazem parte das secretarias de Saúde (SS), Desenvolvimento Social (SDS), Transporte e Trânsito (Settra), Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur), e os departamentos municipais de Limpeza Urbana (Demlurb) e de Ambiência Organizacional (Damor);

Pagamento integral, na mesma data, para todos os ativos, aposentados e pensionistas que recebem até R$ 2 mil líquidos;

Pagamento escalonado, de ativos, aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 2 mil líquidos: 60% do salário no terceiro dia útil de agosto (5), e 40% em 14 de agosto, após o Município receber e processar a terceira parcela do recurso emergencial do Governo federal, sendo resguardado que nenhum servidor receba menos de R$ 1.200 líquidos na primeira parcela.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.