Sexta-feira, 31 de julho de 2020, atualizada às 18h04

Fiscalização atua em feira irregular às margens da Avenida Brasil neste domingo

Da redação



Devido ao crescente número de denúncias relacionadas à feira irregular da Avenida Brasil, as equipes de fiscalização da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) programam ronda no local para a madrugada do próximo domingo, 2 de agosto. As ações integradas são voltadas para o enfrentamento do coronavírus no município e pretendem abordar eventuais ambulantes que montam barracas na margem direita da avenida, entre as pontes da Rua Halfeld e a Wilson Jabour, todos os domingos.



Além do comércio não autorizado, as equipes verificarão o cumprimento dos decretos que restringem a aglomeração de pessoas como medida de prevenção à Covid-19 durante o período de pandemia. As equipes são formadas por guardas municipais, fiscais de posturas e agentes de transporte e trânsito.



Bar é interditado e outro notificado



Em ação conjunta de fiscalização realizada na noite de quinta-feira, 30, um bar foi interditado no Bairro Poço Rico, por estar em funcionamento, infringindo os decretos que definem medidas de enfrentamento à pandemia de coronavírus em Juiz de Fora. Outro estabelecimento foi notificado da irregularidade no Costa Carvalho. Os dois tiveram que encerrar o atendimento ao público e fechar as portas. O primeiro já havia sido flagrado em funcionamento durante vistoria anterior, quando recebeu notificação. Caso volte a abrir, o proprietário pode receber multa de R$ 48 mil.



A diligência noturna percorreu nove bairros durante o trabalho noturno. Nos bairros de Lourdes, Mundo Novo, Alto dos Passos, São Mateus, Granbery, Santa Cecília e Dom Bosco nenhum estabelecimento foi flagrado em funcionamento.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.