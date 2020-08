Sexta-feira, 31 de julho de 2020, atualizada às 15h57

Mudanças no programa Minas Consciente passam a valer dia 6 de agosto em JF



Da redação



Em transmissão ao vivo na manhã desta sexta-feira, 31 de julho, pelas redes sociais, o prefeito Antônio Almas enfatizou que as mudanças referentes ao programa do Governo estadual, “Minas Consciente”, serão válidas a partir de quinta-feira, 6 de agosto. Até lá fica valendo em Juiz de Fora a “onda branca”, bem como seus protocolos de segurança. “Vamos ter o posicionamento do estado no dia 6, quando saberemos se avançaremos para a ´onda amarela`”.



De acordo com o Governo estadual, o “Minas Consciente” passará a contar com apenas três etapas de retomada do processo de abertura em função da covid-19. A “onda vermelha” passa a ser a primeira e mais restritiva, só sendo permitido funcionamento de serviços essenciais. A “amarela” será a intermediária, onde, além do que já está permitido na cidade, haverá inclusão de outras atividades, como bancas de jornais, livrarias, salões de beleza, lojas de roupas e calçados, entre outras. Já a “verde”, como última no processo, terá setores, como academias, por exemplo, que estavam na faixa “roxa”, só no fim da pandemia, dando, assim, perspectiva real de reabertura do segmento. Haverá protocolos específicos a serem seguidos, que deverão estar visíveis nos estabelecimentos.



Segundo o prefeito, a progressão ou regressão de ondas depende da contribuição de cada um, pois se as ações forem relaxadas, a cidade poderá enfrentar sobrecarga no sistema de saúde. Para evitar essa situação, é preciso continuar usando máscara, manter distanciamento de um metro e meio entre pessoas, lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel e fazer higienização de superfícies de contato.



“Não podemos perder o foco da nossa responsabilidade sanitária. O novo normal impõe que olhemos para o outro com mais solidariedade. Eu não posso ser agente contaminador do próximo. Pense que, quando você for numa festa, num bar, ou sair desnecessariamente, você pode estar levando o vírus para dentro de casa e contaminando alguém muito querido para você, como seu pai, mãe, avô ou avó. Ainda não vencemos a pandemia. O índice de transmissão ainda está alto”, reforçou Antônio Almas.



Com as novas mudanças no “Minas Consciente”, o avanço de “onda” passa a ser analisado a cada 28 dias, não mais 21. Nesse sentido, o prefeito afirmou que a abertura de academias não será discutida antes desse prazo, por estar inserida na “verde”, e ressaltou que o funcionamento de bares, previsto na “amarela”, com consumo de bebidas alcoólicas, será debatido internamente no Comitê para Enfrentamento e Prevenção do Coronavírus, pois os municípios têm autonomia para restringir regras quando julgarem necessário.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.