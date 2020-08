Sábado, 1 de agosto de 2020, atualizada às 08h44

UAI Virtual amplia oferta de serviços on-line

Agência Minas



Os atendimentos realizados pela UAI Virtual, ambiente on-line das Unidades de Atendimento Integrado para prestação de serviços do Governo de Minas, foram ampliados passaram a oferecer atendimento para habilitação do benefício de seguro-desemprego, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).



O serviço é destinado aos cidadãos que não conseguiram realizar o atendimento por meio dos canais digitais disponibilizados pelo Governo Federal, o Portal Emprega Brasil e o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, em razão de dados desatualizados cadastrados no sistema.



Para acessar a UAI Virtual, acesse o site para agendar o atendimento.



Parceria



Em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o canal também atende a familiares de indivíduos privados de liberdade, que podem solicitar serviços do Núcleo de Assistência à Família (NAF). Entre os serviços disponíveis estão a emissão de atestado carcerário e solicitação de atestado de dias estudados e trabalhados.



É necessário que o cidadão tenha em mãos um documento oficial de identificação, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação, além de um que comprove o vínculo com o indivíduo privado de liberdade. Caso o atendimento seja solicitado pelo advogado, também é necessário apresentar procuração e cópia de registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



Para ser atendido, o usuário de qualquer região de Minas deve acessar o Portal MG, escolher o serviço do NAF e selecionar “Belo Horizonte” como o município onde o atendimento será realizado. Na plataforma, é possível anexar documentos e atualizar dados, sem a necessidade de comparecer presencialmente a uma UAI.



Serviços do NAF



A emissão do atestado carcerário via atendimento virtual está disponível para familiares de indivíduos privados de liberdade que estão detidos nas 194 unidades prisionais do Estado. O documento é importante para o acompanhamento judicial da execução da pena, bem como para que a família consiga requerer o recebimento do auxílio-reclusão.



Já os atestados de dias trabalhados e estudados - que também precisam ser juntados ao processo para fins de remição de pena - podem ser requeridos, por ora, pelas unidades prisionais de abrangência das UAIs Praça Sete, em Belo Horizonte, e Divinópolis.



Os seguintes serviços psicossociais também estão disponíveis para as unidades prisionais atendidas pela UAI Praça Sete: solicitação de documentos pessoais para retirada no NAF; inscrição ou regularização do CPF; reconhecimento de paternidade; pedidos de atendimentos médico, psicossocial e odontológico; troca na localização física na própria unidade prisional; avaliação do cadastramento (impedimentos de cadastro e suspensões de visita); alteração dos dados nos sistemas de informação; e entrega do CPF ao familiar.

