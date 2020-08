Carro cai em ribanceira e deixa duas mulheres feridas em Juiz de Fora



O acidente ocorreu, por volta das 15h, quando o carro caiu de aproximadamente 15 metros de altura no desnível da Ladeira Alexandre Leonel

3/08/2020

Um carro caiu em uma ribanceira na tarde desta segunda-feira, 3 de agosto, no trevo que dá acesso ao Bairro Estrela Sul, Zona Sul de Juiz de Fora. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, duas mulheres, de 23 e 43 anos, ocupavam o veículo e foram resgatadas conscientes e com escoriações leves. Elas foram imobilizadas e retiradas em macas do local. O acidente ocorreu, por volta das 15h, quando o carro caiu de aproximadamente 15 metros de altura no desnível da Ladeira Alexandre Leonel. A corporação não soube informar o que teria causado o acidente. As vítimas foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).





