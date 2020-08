Segunda-feira, 3 de agosto de 2020, atualizada às 10h00

Ladrão rouba dois postos de combustíveis na região Norte de Juiz de Fora



Da redação



Dois postos de combustíveis foram assaltados pelo mesmo suspeito em menos de 30 minutos, na região Norte de Juiz de Fora. O primeiro roubo ocorreu, por volta das 2h35, na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Nova Era. O frentista, de 28 anos, contou aos policiais que o homem armado com um facão anunciou o crime e levou R$ 166 do caixa do posto. Ele fugiu a pé sentido bairro Benfica.



Menos de 20 minutos depois, o ladrão chegou no posto do km 774, da BR-040 e ameaçou outro frentista, de 37 anos, com o facão. Ele roubou mais R$ 174 do caixa e fugiu novamente a pé, sentido bairro Barreira do Triunfo.



Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe verificou através das imagens das câmeras de vigilância dos estabelecimentos que o suspeito dos dois roubos era o mesmo homem.



Ele não foi localizado até o fechamento do boletim.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.