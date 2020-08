Terça-feira, 4 de agosto de 2020, atualizada às 10h27

Homem é encontrado morto em estrada na região Norte de Juiz de Fora



Da redação



Um homem, de 36 anos, foi encontrado morto na noite de segunda-feira, 3 de agosto, no bairro Pedra Bonita. A Polícia Militar (PM) recebeu informações de que havia um indivíduo caído na beira da Avenida Vereador Raymundo Hargreaves, sentido a BR-040. A viatura deslocou até o local junto com equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os médicos socorristas constaram o óbito e que a vítima apresentava ferimentos de disparos de arma de fogo.



A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).



A PM não soube precisar mais informações sobre a motivação do crime ou suspeito. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios da Polícia Civil.





