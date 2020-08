Quarta-feira, 5 de agosto de 2020, atualizada às 09h43

Assaltante rouba R$ 3.800 de mercearia do bairro Santa Efigênia



Da redação



Um assaltante, de 33 anos, roubou aproximadamente R$ 3.800 de uma mercearia na noite de terça-feira, 4 de agosto, no bairro Santa Efigênia. Ele agrediu as vítimas, de 25 e 69 anos, que foram mantidas amarradas atrás do balcão durante o crime, que ocorreu na Rua Heitor Inácio.



O rapaz, de 25 anos, contou aos policiais que estava fechando o estabelecimento quando o suspeito pediu para comprar alguns produtos. No momento que o ladrão fingiu buscar os itens, ele sacou uma faca e anunciou o roubo exigindo todo o dinheiro e pertences das vítimas. A vítima entregou todo o valor que estava no caixa do mercado e o idoso, 69, também deu o dinheiro que tinha no bolso e seu celular. As vítimas tentaram resistir, mas o bandido agrediu os dois com socos e pontapés e os amarrou. Além do dinheiro e celulares, ainda foram roubadas três facas da loja.



Segundo informações do boletim da Polícia Militar, o assaltante ainda foi até a casa do homem mais novo, localizada em cima da mercearia, e abordou a moradora, 21 anos, com uma faca. Ele obrigou a vítima a entregar seu celular e danificar as câmeras e aparelhos de segurança do estabelecimento.



Com as informações repassadas pelas vítimas, a polícia conseguiu identificar o suspeito, mas não foi localizado.





