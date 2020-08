Quarta-feira, 5 de agosto de 2020, atualizada às 09h20

Homem é agredido a pauladas durante tentativa de assalto no São Pedro



Da redação



Um homem, de 43 anos, foi agredido a pauladas durante tentativa de assalto na noite de terça-feira, 4 de agosto, no bairro São Pedro. Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima transitava em sua motocicleta pela Rua Pedro Henrique Krambeck quando foi abordada por dois homens que estavam em outra moto.



O motociclista contou aos policiais que a dupla gesticulava para que ele parasse, mas como não atendeu a ordem, os ladrões fecharam seu veículo e devido a manobra todos caíram no chão. Neste momento, um dos assaltantes agrediu a vítima com um pedaço de pau, mandando que ele entregasse sua moto. Com o intenso fluxo de veículos no local, a dupla desistiu de roubar a motocicleta e fugiu.



A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde foi medicada e liberada.





