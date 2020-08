Quarta-feira, 5 de agosto de 2020, atualizada às 19h23

Prefeitura intensifica fiscalização nas filas de instituições bancárias nos próximos dias



Da redação



Nesta quinta-feira, 6 de agosto, e sexta, 7, as secretarias de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) e de Transportes e Trânsito (Settra), Guarda Municipal (GM) e Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) vão realizar operação integrada para intensificar a fiscalização nas filas das instituições bancárias. A atuação da equipe acontecerá de 8h às 14h.



De acordo com a gerente do Departamento de Fiscalização Ambiental e Urbana da Semaur, Graciela Marques, os fiscais de posturas já realizavam ações pontuais nestas filas, e o objetivo agora é intensificar o trabalho nos próximos dias. “A ideia é o poder público se fazer presente, para que haja organização das filas, seja respeitado o distanciamento entre as pessoas e garantir a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos. Vamos fiscalizar também as agências bancárias, verificando se as mesmas estão cumprindo a legislação municipal relativa às medidas de prevenção à covid-19, como disponibilização de álcool gel, distanciamento entre clientes e funcionários e orientação à população”.



As denúncias de estabelecimentos comerciais funcionando em desconformidade com a legislação municipal podem ser realizadas por meio do telefone 153, da GM, com funcionamento 24 horas, ou 3690-7507, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e no canal da Ouvidoria do Município, “Fala.BR”.





