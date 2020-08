Quinta-feira, 6 de agosto de 2020, atualizada às 09h31

Taxista é assaltado durante corrida do Centro ao bairro Granjas Bethânia



Da redação



Um taxista, de 60 anos, foi assaltado durante falsa corrida na madrugada desta quinta-feira, 6 de agosto, no bairro Granjas Bethânia. A vítima contou aos policiais que estava parado no ponto de táxi da Rua São João Nepomuceno com a Avenida Getúlio Vargas, quando o suspeito solicitou uma corrida até o bairro.



Ao chegar na Rua Avelino Jacob da Silva, o suposto passageiro mostrou a arma de fogo para o taxista e disse 'perdeu tudo, me dá o dinheiro e o celular senão vou te dar tiro', tomando o celular da mão da vítima e aproximadamente R$ 200.



O assaltante fugiu a pé e não foi localizado pela polícia até o fechamento desta ocorrência.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.