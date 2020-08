Sexta-feira, 7 de agosto de 2020, atualizada às 17h48

Settra aumenta frota e horários em diversas linhas do transporte coletivo

Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) reforçará linhas do transporte coletivo urbano (TCU) a partir desta segunda-feira, 10 de agosto, para atender os usuários que precisarão se deslocar, com a nova onda que o município entra, a amarela, do programa Minas Consciente, nesta fase de enfrentamento à Covid-19. Serão 37 linhas com alterações no quadro de horários, duas que irão retornar o atendimento, com acréscimo de 14 carros, e mais 150 viagens por dia.



O secretário de Transportes e Trânsito, Eduardo Facio, ressaltou que a Settra está empenhada e acompanhando diariamente o número de usuários do TCU, por meio de levantamentos diários de dados da bilhetagem eletrônica e pesquisas nas ruas, feitas pelos agentes municipais: “Desde que a PJF lançou o decreto de combate ao coronavírus estamos trabalhando para atender da melhor forma à população. Já reforçamos mais de 40 linhas, e agora teremos novo reforço”. A Settra seguirá acompanhando o fluxo de passageiros durante a mudança, e poderá realizar novas alterações.



As linhas alteradas no quadro de horários são: 100, 105, 106, 129, 130, 135, 137, 207, 301, 308, 441, 508, 512, 519, 520, 523, 529, 530, 542, 543, 546, 549, 601, 608, 610, 613, 714, 721, 726, 732, 738, 740, 741, 742, 743, 744 e 745. As linhas 122 e 406 retornarão ao atendimento. Todos os horários novos estarão disponíveis no site da PJF.





