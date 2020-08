Sexta-feira, 7 de agosto de 2020, atualizada às 10h11

Três agências da Caixa Econômica vão funcionar neste sábado em Juiz de Fora



Três agência da Caixa Econômica vão funcionar neste sábado, 8 de agosto, das 8h às 12h, em Juiz de Fora, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS. Em todo o país, 770 agências estarão abertas, sendo que outras 11 estão nas cidades das regiões Sudeste e Sul de Minas. Na cidade vão funcionar as agências Paraibuna, da Rua Marília, 297, bairro Benfica; a Manchester, que fica na Avenida Rio Branco, 2.340, Centro; e a Manoel Honório, localizada na Rua Eugênio Fontainha, 25, bairro Manoel Honório.



Na data, poderão sacar o Auxílio Emergencial as pessoas nascidas de janeiro a abril. Já os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro poderão sacar o FGTS Emergencial, conforme calendário criado para evitar aglomerações em agências e unidades lotéricas.



A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco: http://www.caixa.gov.br/atendimento.



Atendimento nas agências



A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências que abrirão neste sábado, 8, das 8h às 12h, serão atendidas no mesmo dia. A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 14h, em todas as agências do banco.



Pagamento do Auxílio Emergencial



A partir deste sábado, 3,8 milhões de beneficiários nascidos em abril e mais de 300 mil nascidos de janeiro a abril da nova leva de elegíveis, que tiveram o pedido liberado na última segunda-feira, 3, poderão sacar o benefício nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.



Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App CAIXA | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.



Saque Emergencial do FGTS



Também a partir deste sábado, 8, os trabalhadores nascidos em fevereiro que tiveram o crédito do Saque Emergencial do FGTS e que não movimentaram a conta Poupança Social Digital ou que tenham saldo remanescente já poderão sacar o benefício em dinheiro. Também será possível transferir os valores, via aplicativo CAIXA Tem, para outra conta, da CAIXA ou de outras instituições financeiras.



Para realizar o saque, é preciso fazer o login no App, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui.



Continua disponível ao trabalhador a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.



Saque Emergencial do FGTS para nascidos em julho



Na próxima segunda-feira, 10, a Caixa credita o Saque Emergencial FGTS na conta Poupança Social Digital de aproximadamente cinco milhões de trabalhadores nascidos no mês de julho. Nessa etapa, o total de recursos liberados somam cerca de R$ 3,2 bilhões.



O saque tem como objetivo o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo coronavírus e movimentará durante todo calendário cerca de R$ 37,8 bilhões para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores.



O crédito e o saque em espécie do Saque Emergencial do FGTS ocorrem de forma escalonada, conforme o calendário a seguir:



A primeira data corresponde ao crédito dos valores na conta Poupança Social Digital, quando os recursos poderão ser utilizados em transações eletrônicas. A segunda informa quando os recursos estarão disponíveis para saque em espécie ou transferência para outras contas.



Os créditos do Saque Emergencial do FGTS para os nascidos entre janeiro e junho já foram realizados na Poupança Social Digital. Os trabalhadores podem consultar o valor creditado por meio do aplicativo CAIXA Tem. Os aniversariantes desses meses que não tiveram o valor creditado automaticamente em conta no dia previsto pelo calendário devem acessar o App FGTS, complementar seus dados cadastrais, solicitar a abertura da conta digital e assim receber o crédito.

