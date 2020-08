Sábado, 8 de agosto de 2020, atualizada às 10h29

Paróquias iniciam novenas em honra à Nossa Senhora da Assunção em JF e região

Da redação



No próximo dia 16 de agosto, domingo, os fiéis celebram a Solenidade da Assunção de Maria, data que marca a crença de que a Mãe de Jesus foi elevada ao Céu de corpo e alma após sua morte. Através da Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, o Papa Pio XII proclamou-a dogma de fé no dia 1º de novembro de 1950.



Esta devoção à Virgem Santíssima, tradicionalmente recordada em 15 de agosto, deu origem a diversas denominações, tais como Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Assunção e Santa Maria Eterna. Esses títulos dão nome a paróquias e comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora, que prepararam programações especiais.



Por conta da pandemia do novo coronavírus, os devotos poderão acompanhar as atividades de forma virtual, através de transmissões nas redes sociais. Confira as programações:



Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória



De 7 a 15 de agosto – Novena

19h – Missa

*No domingo, 9 de agosto, a celebração será às 10h. Na sexta-feira (14), a Missa será presidida pelo Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira.

**O livreto com as reflexões e cantos para cada dia pode ser baixado no site da paróquia. Já o formato impresso está disponível na secretaria paroquial, de 8h às 12h e de 13h às 16h30, por R$ 4.



Dia 15 de agosto – Sábado

17h30 – Momento Mariano seguido de Missa de encerramento da Novena



Dia 16 de agosto – Domingo – Solenidade de Assunção de Nossa Senhora

10h – Missa Solene

11h30 às 13h – Almoço

*O cardápio será feijão tropeiro, arroz e pernil. A compra antecipada de convites pode ser feita na secretaria paroquial até o dia 13 de agosto. O valor é R$ 20. Não haverá venda de convites no dia 16.

16h – Passeio com a imagem de Nossa Senhora da Glória pelos bairros Morro da Glória, Jardim Glória, Santa Catarina, Mariano Procópio e Vale do Ipê

*Como gesto concreto de fé e solidariedade, os paroquianos poderão fazer doações de alimentos não-perecíveis para o Ambulatório Nossa Senhora da Glória.



*As celebrações serão transmitidas pelo canal do YouTube da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima



De 10 a 12 de agosto

19h30 – Momentos de oração realizados pelos alto-falantes da Matriz



De 13 a 15 de agosto

19h30 – Missa



Dia 16 de agosto – Domingo – Solenidade de Assunção de Nossa Senhora

9h – Missa Solene

16h – Cortejo com a imagem de Nossa Senhora da Assunção pelas ruas do bairro, seguido de solene benção com o Santíssimo Sacramento encerrando as festividades



*Dos dias 13 a 16 de agosto, haverá transmissão das Missas pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Igreja Santa Maria Eterna – Humaitá (pertencente à Paróquia São Sebastião)



De 6 a 14 de agosto – Novena

19h30 – Missa



Dia 14 de agosto – Sexta-feira

19h30 – Missa de encerramento da novena, seguida de cortejo com a imagem centenária de Santa Maria Eterna pelas ruas centrais da comunidade



Dia 15 de agosto – Sábado

6h – Repique de sinos

12h – Repique de sinos e saída da imagem da Padroeira para a porta principal da igreja, onde ficará exposta para oração dos fiéis

16h – Missa em honra a Santa Maria Eterna e aos santos de devoção da paróquia: São José, São Benedito e São Sebastião.

*No início da celebração haverá a subida da imagem centenária ao seu trono.

20h – Live “Mãe Eterna Sertaneja” pelo YouTube Plantão Humaitá, com a participação do Coral Santa Maria Eterna



Dia 16 de agosto – Domingo – Solenidade de Assunção de Nossa Senhora

7h – Alvorada Festiva com a Banda Nossa Senhora de Lourdes

*A imagem réplica da padroeira ficará exposta na porta central da igreja até 11h para orações.

11h às 14h – Almoço Delivery da Mãe Eterna

*O cartão pode ser adquirido com os agentes de pastoral a R$ 15.

13h30 – Carreata em louvor a Santa Maria Eterna, seguida de homenagem à Padroeira e bênção dos veículos

18h – Missa Solene

19h30 – Queima de Fogos encerrando os festejos



*As celebrações serão transmitidas pelo Facebook da comunidade.



Paróquia Nossa Senhora da Glória – Santos Dumont/MG



De 7 a 15 de agosto – Novena

15h e 19h30 – Missa e novena



Dia 16 de agosto – Domingo – Solenidade de Assunção de Nossa Senhora

9h30 e 16h – Missa

11h – Cortejo com a imagem de Nossa Senhora da Glória pelas ruas do Bairro da Glória

19h – Missa Solene



*As celebrações serão transmitidas pelo Facebook da paróquia e pelo Facebook do Grupo SPC.



**As pessoas que quiserem participar presencialmente das missas devem entrar em contato pelos telefones (32) 3252-0164 ou (32) 98813-6708.



Paróquia Nossa Senhora da Glória – Simão Pereira/MG



De 6 a 14 de agosto – Novena

19h – Missa



Dia 15 de agosto – Sábado – Memória de Nossa Senhora da Glória

8h – Terço Mariano

12h – Ângelus

15h – Missa no adro da Igreja Matriz

16h – Carreata com a imagem da Padroeira



*As celebrações serão transmitidas pelo Facebook da paróquia.



