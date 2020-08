Bombeiros combatem incêndio em casa no bairro Eldorado



As equipes efetuaram as buscas por possíveis vítimas, mas não havia ninguém na casa e os vizinhos não foram afetados pela fumaça

10/08/2020

O Corpo de Bombeiros combateu incêndio em uma casa na manhã desta segunda-feira, 10 de agosto, no bairro Eldorado. A ocorrência foi registrada, por volta das 10h30, na Rua São João Del Rei. Não houve vítimas.



Conforme informações da corporação, quando as viaturas chegaram no local, o terraço da casa estava totalmente em chamas. As equipes efetuaram as buscas por possíveis vítimas, mas não havia ninguém na casa e os vizinhos não foram afetados pela fumaça. Em sequência às buscas, os bombeiros iniciaram o combate direto ao fogo que durou cerca de duas horas. Foram empenhadas cinco viaturas com um total de quatorze militares.



A estrutura metálica da cobertura ficou comprometida e as casas vizinhas, aparentemente, não foram atingidas. Não foi possível identificar a causa do incêndio.



A Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil foram acionadas.





