Homem é preso por roubar moradores do bairro Bom Jardim



Da redação



Um homem, de 26 anos, foi preso na madrugada de segunda-feira, 10 de agosto, por roubar moradores no bairro Bom Jardim. A Polícia Militar foi informada através do sistema Copom que o indivíduo armado com suposta arma de fogo e uma faca teria roubado celulares no local.



A viatura da polícia deslocou até o bairro, onde fez a abordagem do suspeito que estava com três celulares e certa quantia de dinheiro. Durante a busca pessoal, um dos aparelhos tocou e ao ser atendida a ligação, se tratava de uma das vítimas, 28. Momentos depois, a segunda vítima, 16, de roubo esteve no endereço e reconheceu o homem como autor dos roubos.



A PM ainda apreendeu dois celulares Samsung, R$ 132, uma faca e um simulacro de arma de fogo.



O homem foi preso e conduzido a delegacia de plantão da Polícia Civil.





