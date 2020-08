Terça-feira, 11 de agosto de 2020, atualizada às 10h23

Fiscalização notifica 10 bares e interdita dois durante o final se semana em Juiz de Fora

Da redação



Apesar da readequação feita pelo Governo do estado no Programa Minas Consciente, e da progressão do município à onda amarela, os bares seguem proibidos de abrir para consumo de bebidas no local, sendo autorizadas apenas as modalidades de delivery e retirada no balcão. Bem como os restaurantes, têm horário de funcionamento permitido de segunda-feira a sábado, das 11h às 15h. Assim, o trabalho de fiscalização ao cumprimento das normas de restrição a estes estabelecimentos, durante este período de pandemia do coronavírus em Juiz de Fora, segue sendo realizado normalmente.

Entre a última quinta-feira, 6, e domingo, 9, 140 estabelecimentos, em 25 bairros, foram visitados para verificação de denúncias recebidas. Os proprietários de dez deles receberam notificações e dois tiveram interdição total das atividades, devido à reincidência na prática de irregularidades.



Na noite de quinta-feira, 6, a ação conjunta notificou um bar no bairro São Mateus, por estar atendendo clientes para consumo de bebidas alcoólicas. Na sexta-feira, 7, houve três registros, sendo dois de interdição, uma no Morro da Glória e outra no Mariano Procópio, além de uma notificação à padaria na Rua Santo Antônio, Centro, que se encontrava com disposição de mesas e cadeiras na calçada. No sábado, 8, mais três notificações foram feitas: duas no Aeroporto e uma no Borboleta. O domingo, 9, fechou com total de cinco notificações expedi das, duas no Vitorino Braga, uma no Grajaú, uma no Recanto dos Lagos e outra no Filgueiras.



As equipes formadas por fiscais de posturas, guardas municipais e agentes de transporte e trânsito percorreram as regiões do Centro e dos bairros Alto dos Passos, Paineiras, São Mateus, Granbery, Poço Rico, Mariano Procópio, Costa Carvalho, Lourdes, Morro da Glória, Jardim Laranjeiras, Borboleta, Ipiranga, Jardim de Alá, Filgueiras, Parque Independência, Parque Guarani, Granjas Betânia, Grama, Recanto dos Lagos, Vitorino Braga, Manoel Honório, Marumbi, Progresso e Santa Terezinha.

