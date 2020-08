Terça-feira, 11 de agosto de 2020, atualizada às 09h33

Homem é baleado na cabeça e nas costas no bairro Bonfim



Da redação



Um homem, de 21 anos, foi baleado na noite de segunda-feira, 10 de agosto, no bairro Bonfim. O crime ocorreu, por volta das 20h30, na Rua Otávio Pereira Torres.



Uma testemunha relatou aos policiais que caminhava com a vítima pelo local quando ouviu os tiros de arma de fogo e viu o homem caído no chão. Ele foi socorrido com vida, mas inconsciente, com ferimentos na cabeça e nas costas. Não foi informada para qual unidade hospitalar a vítima foi levada.



Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), um suspeito foi abordado próximo a sua residência, sendo submetido a busca pessoal, mas nada de ilícito foi localizado. O jovem contou à polícia que ficou sabendo da tentativa de homicídio e que o crime teve como motivação um furto ocorrido no último final de semana. O suspeito de cometer o furto seria a vítima baleada.



O rapaz contou também à PM que o filho, 18, da proprietária do imóvel furtado estaria envolvido na tentativa de homicídio junto com outro jovem, 25, que teria efetuado os disparos contra o homem.



Os supostos envolvidos não foram localizados até o fechamento da ocorrência.





