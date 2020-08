Terça-feira, 11 de agosto de 2020, atualizada às 09h13

Terceira vítima do assaltante preso no bairro Bom Jardim registra ocorrência



Da redação



A terceira vítima do assaltante, de 26 anos, preso na madrugada de segunda-feira, 10 de agosto, no bairro Bom Jardim, registrou boletim de ocorrência. O jovem, de 22 anos, contou aos policiais que decidiu procurar os militares depois de se informar, através de notícia divulgada pelo Portal ACESSA.com, que o suspeito tinha sido detido. O indivíduo foi preso depois de roubar os celulares de três moradores, na Rua Luiz Fávero.



A vítima relatou à PM que foi roubado, por volta das 20h30, do domingo, 9. Ele estava dentro do seu veículo quando foi surpreendido pelo homem que sacou supostamente uma pistola e anunciou o assalto. Com a demora na entrega dos seus pertences, o ladrão ainda tirou da cintura uma faca e ameaçou o jovem. Depois de pegar o celular do rapaz, o suspeito fugiu a pé por um matagal.



O rapaz ainda contou aos policiais que não registrou o boletim por estar assustado com o ocorrido e não acreditava que o celular seria recuperado. Mas ao ler a notícia que o bandido tinha sido preso pelos militares com vários aparelhos, ele decidiu registrar a ocorrência.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.