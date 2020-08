Quarta-feira, 12 de agosto de 2020, atualizada às 11h34

Novo decreto vai ampliar horário de funcionamento dos restaurantes a partir de sexta-feira

Da redação



A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publica na próxima sexta-feira, 14 de agosto, reedição do decreto municipal que define novas regras de funcionamento para restaurantes da cidade. Estes estabelecimentos poderão funcionar de segunda a domingo, das 11h às 15h e das 18h às 22h, com limitação de 50% da sua capacidade, inclusive com comercialização de bebidas alcoólicas. Também será permitido o retorno de usos de mesas nas áreas externas, respeitando o distanciamento mínimo de dois metros entre cada uma.



A mudança foi aprovada pelos membros do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 durante reunião realizada na noite desta terça-feira, 11. Em relação aos bares, continua proibido o consumo interno nos mesmos. Estes locais deverão continuar realizando apenas entregas a domicílio e retirada no balcão. Contudo, a pauta volta a ser discutida na próxima reunião do Comitê que será realizada na próxima terça-feira, 18.



A reunião do Comitê desta terça-feira foi uma das mais extensas, com cerca de quatro horas, e contou com as participações da presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel Zona da Mata, Francele Galil, e do coordenador geral do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Juiz de Fora, Rogério Barros.





