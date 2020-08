Quarta-feira, 12 de agosto de 2020, atualizada às 08h34

Paróquia São Pio X inicia festejos em honra ao padroeiro em JF



Da redação



A Paróquia São Pio X, localizada no bairro Ipiranga, deu início na terça-feira, 11 de agosto, à festa em honra ao seu padroeiro. As atividades, que irão até o dia 23 de agosto e serão transmitidas pelo Facebook, são regidas pelo tema “Com São Pio X, em família no cuidado da vida, dom de Deus!”.



A abertura das festividades será com terço, às 18h30, seguido de carreata saindo da Matriz em direção à igreja Santa Isabel. Na chegada, haverá missa. A novena, que começa nesta quarta, 12, e vai até o dia 20 de agosto, será caracterizada pela participação de todas as comunidades da paróquia. A cada dia, o terço e a celebração eucarística serão realizados em uma delas. Em 21 de agosto, Dia de São Pio X, além do terço e da Eucaristia haverá adoração ao Santíssimo Sacramento.



Outra iniciativa que marcará a programação será o recolhimento de alimentos e materiais de higiene e limpeza. Tudo o que for arrecadado será destinado às famílias atendidas pelos vicentinos na paróquia. Aqueles que quiserem contribuir podem deixar os donativos na secretaria paroquial de segunda a sexta-feira, entre 8h e 12h e das 13h às 17h, ou aos sábados, de 8h às 12h. Também é possível entregar as doações durante as carreatas diárias.



Para encerrar a festa, haverá uma live solidária no sábado, 22, e uma missa e almoço delivery e drive thru no domingo, 23. Confira a programação completa:



Dia 11 de agosto – Terça-feira – Abertura da Festa



18h30 – Terço

19h – Carreata saindo da Matriz em direção à Comunidade Santa Isabel

19h30 – Missa

*Gesto concreto: óleo de soja



De 12 a 20 de agosto – Novena



Dia 12 de agosto – Quarta-feira



18h30 – Terço

19h – Carreata saindo da Comunidade Santa Isabel em direção à Comunidade São Francisco de Assis

19h30 – Missa

*Gesto concreto: macarrão



Dia 13 de agosto – Quinta-feira



18h30 – Terço

19h – Carreata saindo da Comunidade São Francisco de Assis em direção à Comunidade Nossa Senhora do Carmo

19h30 – Missa

*Gesto concreto: arroz



Dia 14 de agosto – Sexta-feira



18h30 – Terço

19h – Carreata saindo da Comunidade Nossa Senhora do Carmo em direção à Comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração

19h30 – Missa

*Gesto concreto: feijão



Dia 15 de agosto – Sábado



18h30 – Terço

19h – Carreata saindo da Comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração em direção à Comunidade São José Operário

19h30 – Missa

*Gesto concreto: material de higiene e limpeza



Dia 16 de agosto – Domingo



9h – Carreata saindo da Comunidade São José Operário em direção à Comunidade Santa Efigênia

9h30 – Missa

*Gesto concreto: açúcar



Dia 17 de agosto – Segunda-feira



18h30 – Terço

19h – Carreata saindo da Comunidade Santa Efigênia em direção à Comunidade Nossa Senhora de Fátima

19h30 – Missa

*Gesto concreto: leite em caixinha



Dia 18 de agosto – Terça-feira



18h30 – Terço

19h – Carreata saindo da Comunidade Nossa Senhora de Fátima em direção à Comunidade Nossa Senhora Aparecida

19h30 – Missa

*Gesto concreto: pó de café



Dia 19 de agosto – Quarta-feira



18h30 – Terço

19h – Carreata saindo da Comunidade Nossa Senhora Aparecida em direção à Comunidade São Judas Tadeu

19h30 – Missa

*Gesto concreto: biscoito



Dia 20 de agosto – Quinta-feira



18h30 – Terço

19h – Carreata saindo da Comunidade São Judas Tadeu em direção à Comunidade São Geraldo

19h30 – Missa

*Gesto concreto: rapadura

Dia 21 de agosto – Sexta-feira – Dia de São Pio X



9h30 – Adoração ao Santíssimo

18h30 – Terço

19h30 – Missa

*Gesto concreto: fralda descartável infantil e geriátrica



Dia 22 de agosto – Sábado



20h – Live Solidária de São Pio X



Dia 23 de agosto – Domingo



9h – Missa

12h – Almoço delivery e drive-thru

*Cardápio: churrasco misto, arroz, vinagrete e farofa. Valor: R$ 15.

