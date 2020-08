Quinta-feira, 13 de agosto de 2020, atualizada às 10h40

Adolescente de 14 anos é apreendido com pistola e drogas no bairro Vila Ideal



Da redação



Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido com drogas e uma pistola na noite de quarta-feira, 12 de agosto, no bairro Vila Ideal. Durante patrulhamento pela região, a Polícia Militar (PM) recebeu denúncia que o menor vendia entorpecentes no local.



Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz tentou fugir, mas os policiais conseguiram capturá-lo na Rua Vera Consuelo Nascimento. Ele estava com uma pistola carregada com 31 munições e certa quantidade de drogas.



A PM ainda fez buscas na casa do adolescente, onde apreenderam cinco papelotes de cocaína, três buchas de maconha, um celular, oito cartuchos calibre 9 milímetros, 31 munições calibre 380 mm, quatro calibre 12 mm, três carregadores de pistola, uma escopeta calibre 12, a pistola e R$ 630.



O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil acompanhado de sua mãe.





