Bombeiros combatem incêndio em agência bancária no bairro Benfica

As chamas foram combatidas rapidamente com a utilização de água. Não houve vítimas

14/08/2020, atualizada às 10h02



Na madrugada desta sexta-feira, 14 de agosto, por volta de 3h35, o Quarto Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para combater um princípio de incêndio em uma agência do Banco Itaú, no bairro Benfica, na rua Martins Barbosa.

A Polícia Militar também foi acionada pela central de monitoramento do banco. Eles informaram aos policiais que um homem teria chegado no local em uma motocicleta, entrado na agência e ateado fogo no local, utilizando um líquido inflamável. Ele fugiu logo em seguida.

Ao chegar no endereço, os bombeiros constatam que as chamas estavam concentradas em um dos caixas eletrônicos. O fogo foi combatido rapidamente com a utilização de água. Não houve vítimas.

A central ainda passou fotos do suspeito para a polícia, mas a equipe não conseguiu localizá-lo, até o fechamento desta ocorrência.



A perícia técnica da Polícia Civil ficou de realizar os levantamento no local na manhã desta sexta, 14.

