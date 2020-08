Sexta-feira, 14 de agosto de 2020, atualizada às 10h34

Idoso perde R$ 18 mil em golpe em Juiz de Fora



Da redação



Um homem, de 68 anos, perdeu R$ 18 mil em um golpe na última quarta-feira, 12 de agosto, no Centro de Juiz de Fora. A vítima contou aos policiais que foi persuadido a fazer a transferência do valor, após receber uma ligação de uma suposta financeira que cobrava uma dívida que tinha com o banco BMG.



O idoso contou à PM que o homem pediu, por telefone, que ele fosse até uma sala da financeira, na Avenida Rio Branco. No local, a vítima foi atendida pelo suspeito que informou que tinha o conhecimento do saldo que ele tinha em sua conta no valor de R$ 22 mil, por isso teria condições de quitar sua dívida com o banco. A vítima contou ainda que o indivíduo disse que era ex-policial e ameaçou ele e sua família de morte. Com medo, o idoso acabou fazendo a transferência de R$ 18 mil.



Já na quinta, 13, o mesmo homem foi até a casa da vítima com outro comparsa exigindo os R$ 7 mil que ainda tinha, mas o filho, 31, do morador falou que ligaria para um amigo, momento que a dupla fugiu do local.



A polícia não conseguiu localizar os suspeitos.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.