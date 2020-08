Sábado, 15 de agosto de 2020, atualizada às 08h28

Settra cria mais três espaços para embarque e desembarque na região Central

Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) criou outros três pontos de embarque e desembarque na região central, que já podem ser utilizados, somando agora 13, para atender à população. O principal objetivo é que os condutores utilizem essas áreas, prioritariamente, evitando, assim, cometer infrações por paradas proibidas. Os três novos locais são: Rua Benjamin Constant, esquina com Av. dos Andradas; Fernando Lobo, com Av. Barão do Rio Branco; e Rua São Sebastião, com Av. Barão do Rio Branco. Veja o mapa.



Estes locais podem ser utilizados por qualquer veículo particular, além de táxis e transporte por aplicativos. Segundo o secretário Eduardo Facio, da Settra, “as vagas foram criadas justamente para dar maior conforto à população que precisa embarcar ou desembarcar na região central”.



Vagas de embarque e desembarque na região central



1 – Rua Benjamin Constant, esquina com Av. dos Andradas

2 – Rua Santo Antônio com Benjamin Constant

3 - Rua Benjamin Constant com Dona Maria Helena

4 - Rua São Sebastião com Av. Francisco Bernardino

5 - Rua São Sebastião com Batista de Oliveira

6 - Rua São Sebastião com Av Barão do Rio Branco

7 – Rua Pasteur com Santo Antônio

8 - Rua Santo Antônio com Marechal Floriano Peixoto

9 – Rua Halfeld com Dr. Paulo Frontin

10 - Rua Halfeld, parte baixa

11 – Rua Fernando Lobo com Av Barão do Rio Branco

12 - Rua Fernando Lobo com Santo Antônio

13 – Rua Espírito Santo com Santo Antônio

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.