Segunda-feira, 17 de agosto de 2020, atualizada às 08h47

Operação conjunta resulta na prisão de suspeitos de roubo a banco em Juiz de Fora

Da redação



Em operação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), realizada na sexta-feira, 14 de agosto, foram presos em flagrante cinco homens, com idades entre 40 e 51 anos. Eles são suspeitos de envolvimento no roubo a uma agência bancária, em Juiz de Fora. O crime foi cometido na tarde do mesmo dia em que ocorreram as prisões.



Conforme investigação, quatro dos presos são do Rio de Janeiro. O quinto indivíduo é morador de Juiz de Fora e estaria dando abrigo aos criminosos. Todos foram presos por roubo majorado e organização criminosa.



Ainda, durante a ação, foram apreendidos três veículos, joias, relógio, aparelhos celulares, duas armas de fogo e cerca de R$ 15 mil.



De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, delegado Carlos Eduardo Rodrigues, “os quatro indivíduos, todos trajando roupas sociais, chegaram até o banco e um deles disse que não poderia passar pelo detector de metais, pois fazia uso de um marca-passo, conseguindo entrar na agência em posse das duas armas. No interior da agência, os suspeitos renderam os funcionários, roubaram o dinheiro de um cliente e dos caixas do banco e, em seguida, saíram do local caminhando tranquilamente até o carro estacionado nas imediações”.



Investigação policial



Desde os primeiros momentos após o roubo, a PCMG se empenhou nas investigações e, após a identificação do veículo utilizado no crime, foi iniciado o intercâmbio de informações com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.



“Tal troca de informações resultou em grandes frutos, uma vez que, em menos de 12 horas, os autores já estavam todos identificados e uma operação já estava sendo montada para a prisão deles”, destacou Rodrigues.



Durante a noite, policiais civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro se dirigiram a uma casa, no bairro Nova Gramado, em Juiz de Fora, onde surpreenderam os cinco suspeitos de envolvimento no roubo. Eles ainda estavam em posse das duas armas de fogo utilizadas no crime, do veículo utilizado na fuga e de parte do dinheiro roubado.



O delegado Carlos Eduardo destaca a importância da união entre as polícias dos dois estados para a efetividade da ação. "Esse tipo de criminalidade não é cotidiana na nossa cidade. Tais crimes são praticados por quadrilhas especializadas que, geralmente, comparecem à cidade apenas para realizar os assaltos. Por isso, é fundamental o contato entre polícias, principalmente de regiões circunvizinhas, para troca de informações."



Os quatro suspeitos, vindos do RJ, já possuem passagens policiais por roubos, sendo que um deles fazia uso de tornozeleira eletrônica.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.