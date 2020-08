Polícia Civil recupera carro roubado no São Benedito

18/08/2020

Na tarde da última segunda-feira, 17 de agosto, a Polícia Civil localizou um veículo, modelo Kadett Sport, que havia sido furtado durante a manhã, na região central de Juiz de Fora.

Após a vítima, de 21 anos, registrar o boletim de ocorrências, os policiais da 7ª Delegacia de PC realizaram as diligências, que resultaram na localização do automóvel em via pública, no Bairro São Benedito, Zona Leste da cidade, horas após o crime.

O veículo foi periciado no local e restituído ao jovem. As investigações prosseguem.

