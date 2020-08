Terça-feira, 18 de agosto de 2020, atualizada às 8h40

Settra retorna com a Linha 640 - Rodoviária



Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) retornou, nesta terça-feira, 18 de agosto, com as atividades da Linha 640 - Rodoviária. Segundo a pasta, "a iniciativa é mais um reforço no transporte coletivo urbano, de acordo com as demandas verificadas diariamente". Atualmente, o Município se encontra na "onda amarela" do programa "Minas Consciente" de enfrentamento à Covid-19.

Os horários dos ônibus, em geral, podem ser conferidos aqui.



