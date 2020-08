Greve dos Correios tem adesão de 100% em cidades da Zona da Mata, segundo sindicato



19/08/2020

A greve dos trabalhadores dos Correios já dura dois dias em todo país. Em Juiz de Fora, cerca de 100 funcionários estão de braços cruzados nesta quarta-feira, 19 de agosto, conforme o diretor de Formação e Relações Sindicais do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios (SINTECT/JFA), Reginaldo de Freitas Souza. "A adesão só está aumentando. Hoje, pela manhã, realizamos um ato em frente a agência do Bairro Santa Terezinha. Amanhã [quinta-feira, 20] vamos fazer uma manifestação na agência da Marechal Deodoro, às 9h30 e na unidade da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, às 7h".

Segundo Souza, em Ubá, Santos Dumont e Visconde do Rio Branco a adesão ao movimento chega a 100%, em Muriaé (92%), Leopoldina (90%), São João del-Rei (90%) e Barbacena (40%). "Somos contra a privatização da estatal. Queremos que nossos direitos sejam garantidos. Os sindicatos tentam dialogar com a direção dos Correios, mas não conseguem. Além disso, fomos surpreendidos com a revogação do atual Acordo Coletivo que estaria em vigência até 2021. Sem contar que foram retiradas 70 cláusulas com direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, auxílio creche, auxílio para filhos com necessidades especiais, pagamento de adicional noturno e horas extras".

O Portal ACESSA.com entrou em contato com a assessoria dos Correios que não se manifestou. Pelas redes sociais, a empresa afirmou: "a paralisação parcial dos empregados, iniciada na segunda-feira, por representações sindicais em algumas localidades do país, não afetará os serviços prestados. Para minimizar os impactos à população, a empresa já colocou em prática seu Plano de Continuidade de Negócios. A rede de atendimento dos Correios está aberta em todo o país e as encomendas, inclusive SEDEX e PAC, continuam sendo postadas e entregues em todos os municípios".



