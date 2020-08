Transformador explode e moradores de Santos Dumont e Bias Fortes ficam sem luz



Envie a sua foto pelo link SUA NOTÍCIA, clique aqui

21/08/2020

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada desta sexta-feira, 21 de agosto, no Bairro Santos Dumont. Segundo informações da assessoria da corporação, por volta das 3h, duas viaturas se deslocaram até o Bairro Cabangu, onde ocorreu a explosão, seguida de incêndio, em um transformador de uma subestação da Cemig.

Com o apoio de técnicos da concessionária de energia, os bombeiros adentraram na subestação e realizaram o combate às chamas, que durou cerca de uma hora e meia, pois o transformador possuía 20 mil litros de óleo (utilizado como isolante elétrico para refrigerar o transformador) em seu interior. Por causa do acidente, os moradores da cidade ficaram sem fornecimento de energia elétrica, durante a operação.



Em nota, a Cemig confirmou "que o transformador apresentou defeito na madrugada desta sexta-feira (21/08), provocando interrupção no fornecimento de energia para cerca de 24 mil clientes de Santos Dumont e Bias Fortes. Mais de 30 profissionais da companhia, entre engenheiros e técnicos, estão atuando na solução do problema desde o início da ocorrência, e por volta das 8h, cerca de 17 mil clientes já haviam tido a energia normalizada. Os demais serão restabelecidos até às 12h. As causas da falha no transformador serão apuradas nos próximos dias, quando o equipamento será submetido a perícia técnica pela companhia".



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.