Sábado, 22 de agosto de 2020, atualizada às 8h50

Desfile de 7 de Setembro é cancelado em Juiz de Fora



Da redação



A Prefeitura de Juiz de Fora informou que o tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro não será realizado em 2020, em virtude do atual cenário de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), cujas diretrizes vedam a realização de eventos que geram aglomeração.

O cancelamento do desfile também segue a orientação do Ministério da Defesa, de nº 14/2020, que regula a participação das Forças Armadas nas atividades culturais e nos eventos comemorativos alusivos à celebração do 198º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil".

No documento, o Ministério da Defesa reforça não ser “recomendável pelas autoridades sanitárias a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público, devido ao risco de contaminação. As condições atuais indicam que tal recomendação deva ainda vigorar durante o mês de setembro, abrangendo, assim, o período de celebração do 198º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil”.



