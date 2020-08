Segunda-feira, 24 de agosto de 2020, atualizada às 9h14

Operação da Polícia Civil combate o tráfico de drogas na Zona da Mata

Da redação



A Polícia Civil (PC) de Minas Gerais desencadeou, neste domingo, 23 de agosto, a operação Marcos, 4:22 com foco em desarticular uma organização criminosa na Zona Mata. Segundo a PC, "foram cumpridos 35 mandados, entre prisão e busca e apreensão". O resultado foi apreensão de veículos e cerca de R$ 93 mil em espécie.

A ação contou com mais de 70 policiais, cumprindo mandados nas cidades de Muriaé, Divino, Fervedouro, Carangola, Juiz de Fora, São João do Manhuaçu, Pedra Bonita e Ponte Nova. A equipe da Coordenação Aerotática (CAT) da PCMG deu apoio na operação, que ocorreu simultaneamente na região Metropolitana de Belo Horizonte e no Espírito Santo.



Segundo o delegado Marcos Evangelista, responsável pelas investigações, "o nome da operação é em alusão à passagem bíblica: Marcus, capítulo 4, versículo 22, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido a luz do dia".



Três homens são presos em Rio Pomba

Três homens foram presos durante a operação "Parcas", realizada pela Polícia Civil no último sábado, 22 de agosto, em Rio Pomba. Segundo a assessoria da PC, "a ação teve o objetivo de reprimir e combater o tráfico de drogas no município. Após as investigações, a PC cumpriu mandados de busca e apreensão. Uma das prisões foi no Centro e as outras duas no Bairro Prefeito Geraldo Homem de Faria. Na ação, a PCMG também apreendeu invólucros e 94 pinos de substância semelhante à cocaína, barra e pedaços de substância semelhante ao crack e porção de substância semelhante à maconha. Além de material usado para embalar e misturar drogas, três balanças de precisão e R$ 7.342".

A operação contou com o apoio dos policiais civis de Ubá, Tocantins, Guarani e Mercês. Os presos foram conduzidos para a Delegacia de plantão de Ubá e encaminhados ao sistema prisional.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.