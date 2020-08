Terça-feira, 25 de agosto de 2020, atualizada às 9h20

Interligação de reservatório em Santa Terezinha pode afetar abastecimento na região

Da redação



Dando sequência aos trabalhos de interligação do seu novo reservatório no Bairro Santa Terezinha, nesta terça-feira, 25, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) atuará na subestação de energia elétrica do complexo de reservatórios “Henrique de Novaes”, do qual faz parte a nova unidade.

Para execução do serviço será necessário interromper o funcionamento da estação elevatória de água local, de 8h às 16h. Assim, o abastecimento poderá ser afetado nas comunidades de Bairu, Alto Bairu, Progresso, Santa Paula, Marumbi, Serra Verde, Borborema, Bandeirantes, Eldorado, Bom Clima, Quintas da Avenida 1 e 2, Nossa Senhora das Graças e parte da Avenida Barão do Rio Branco.

A companhia pede aos moradores que economizem água durante a realização dos trabalhos. A previsão é de que o abastecimento esteja regularizado na quarta-feira, 26.

