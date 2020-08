PRF apreende três carretas com carga de cerveja avaliada em R$ 800 mil

25/08/2020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na última segunda-feira, 24 de agosto, três carretas com cargas de cerveja sem documentação fiscal. As apreensões ocorreram simultaneamente nos postos da PRF em Juiz de Fora e Congonhas, na BR-040, em Minas Gerais.

As cargas são de uma marca de cerveja nacionalmente conhecida e totalizaram 110 mil unidades, entre garrafas de 600 ml e latões de 473 ml. As cargas possuem identificação de produção em unidades fabris de estados do Nordeste do país.

Segundo a PRF, "os três veículos pertenciam ao mesmo proprietário, sendo este reincidente na mesma situação, flagrado outras vezes pela PRF. Estima-se que o valor das multas aplicadas pela Secretaria da Fazenda de Minas Gerais irá superar os R$ 200 mil. Assim, a liberação da carga de cerveja e das carretas somente ocorrerá após o pagamento do valor devido. O destino das três cargas era a capital fluminense, porém, segundo os condutores, o local de descarregamento somente seria informado pelo dono dos veículos na chegada ao estado do Rio de Janeiro". Os condutores foram liberados e o dono dos veículos terá que pagar a multa para ter a carga liberada.

