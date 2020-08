PRF recupera caminhonete avaliada em R$ 80 mil

27/08/2020

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Juiz de Fora recuperaram uma caminhonete, modelo MMC/L200, avaliada em mais de R$ 80 mil, na noite dessa quarta-feira, 26 de agosto, na BR-040, km 816, próximo à divisa dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Segundo informações da assessoria da PRF, "o veículo era conduzido por um empresário de 51 anos, que já possui antecedentes criminais por uso de documento falso, estelionato, receptação, dentre outros crimes.

Os agentes verificaram indícios de adulteração em diversos elementos identificadores do veículo, bem como o documento apresentado, que pertencia a um lote de CRLV extraviados da CIRETRAN de Serra/ES. Esse veículo já havia levantado suspeita de ser clone de um outro veículo idêntico, que trafega no estado do Espírito Santo. Assim, numa ação conjunta entre as polícias rodoviárias federal e estadual, durante fiscalização de rotina, ele foi abordado".

Ainda conforme a PRF, "o condutor já havia sido flagrado em 2019, após desobedecer à ordem de oficiais de justiça federais, que cumpriam uma ordem de busca e apreensão num outro veículo de sua propriedade à época. Agora, novamente, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal e o flagrante ratificado por uso de documento falso e receptação".

