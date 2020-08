Sexta-feira, 28 de agosto de 2020, atualizada às 9h20

Comitê aprova retorno do funcionamento de bares e feiras livre em Juiz de Fora



Da redação



Na noite dessa quinta-feira, 27 de agosto, o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 aprovou o retorno do funcionamento de bares e das feiras livres da Avenida Brasil e da Praça Antônio Carlos em Juiz de Fora. O decreto com os protocolos será publicado no Atos do Governo neste sábado, 29 de agosto.



Além disso, durante a reunião, foi autorizada a liberação para a prática de esportes individuais e das escolinhas de futebol, desde que não haja contato físico entre os alunos. Os funcionamentos de campos e quadras estão vetados e as academias continuam liberadas na cidade. Também estão autorizadas sessões de cinema drive-in.

Os bares poderão funcionar de 10h às 22h, respeitando o espaçamento entre as mesas e não são permitidas atrações de entretenimento.

O Comitê também liberou as aulas coletivas com distanciamento nas academias. O vestiário pode ser usado apenas com lavatório e sanitário. O uso de máscara é obrigatório durante os treinos.

O próximo decreto vai detalhar todos os protocolos de prevenção ao coronavírus que deverão ser adotados para a retomadas das atividades aprovadas na reunião do Comitê Covid-19. No próximo encontro, também serão avaliados protocolos para a reabertura de parques.



