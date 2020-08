Segunda-feira, 31 de agosto de 2020, atualizada às 9h, às 11h45



Prédio de seis andares é interditado na Avenida Rio Branco



Da redação



Um prédio de seis andares e 20 apartamentos na Avenida Rio Branco, 5.140, no Bairro Cruzeiro do Sul, foi interditado na noite desse domingo, 30 de agosto em Juiz de Fora.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 14 unidades estavam ocupadas e as famílias tiveram que deixar o local. "Uma casa ao lado do prédio foi desocupada preventivamente. Do outro lado, há uma edificação comercial que já estava vazia. Na Rua Sarandira, no Bairro Santa Luzia - nos fundos e abaixo da edificação - outras famílias tiveram que sair de suas casas. Ao todo, 25 imóveis foram interditados, além de outros preventivamente desocupados, totalizando 46 famílias desalojadas".



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condomínio contratou uma empresa de engenharia para iniciar os reparos. A atividade está prevista para começar ainda nesta segunda-feira, 31.

Nesta segunda-feira, 31 de agosto, duas equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, "a Defesa Civil e um engenheiro estrutural fizeram nova vistoria na edificação. A estrutura está estável, ou seja, não houve movimentação de ontem para hoje. As ruas no entorno e as residências interditadas permanecem na mesma condição. Com a condição de estabilidade e após os esvaziamento por completo da caixa d’água de 14 mil litros do prédio afetado, as equipes de bombeiros estão conduzindo as famílias, uma a uma, aos seus apartamentos para retirada de documentos, medicamentos e objetos essenciais. A mesma ação está ocorrendo com as famílias de todos os outros imóveis interditados. A princípio, a operacionalização de uma obra estrutural no local será possível a partir da próxima quarta-feira e a Defesa Civil permanece em reunião com o engenheiro para o planejamento da execução da obra".

