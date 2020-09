Terça-feira, 1 de setembro de 2020, atualizada às 17h49

Jovem é preso por vender anabolizantes em Juiz de Fora



Da redação



Um jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante por tráfico ilícito de anabolizantes durante ação deflagrada pela Polícia Civil, nesta terça-feira, 1° de setembro, em Juiz de Fora. O rapaz foi detido em sua residência, no bairro Linhares. No local, foram apreendidos mais de 100 embalagens de anabolizantes, 80 seringas, agulhas, pacotes de seringas, um aparelho celular, R$ 770, uma máquina de cartão, dois veículos, entre eles, uma motocicleta e um carro, entre outros materiais.



Segundo o delegado Rodrigo Rolli, que coordena a Agência de Inteligência do 4º Departamento (4º DEPPC), as diligências foram realizadas, após troca de informações entre as Agências de Inteligência do 4º DEPPC e do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (DENARC). Apurações indicaram que o suspeito receberia uma carga contendo anabolizantes, o que foi confirmado pela equipe de policiais civis ao localizar o material na casa do investigado.



No momento da ação, o rapaz foi abordado no quarto dele, tentando jogar embalagens no imóvel vizinho, no entanto, foi preso em flagrante e, em seguida, encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora.



Ele será conduzido até o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.





