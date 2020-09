Previsão do tempo em Juiz de Fora é de céu nublado



1/09/2020

A quarta e quinta-feira em Juiz de Fora será com o céu nublado, com temperatura mínima variando entre 15° e 17°C e a máxima entre 25° e 27°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "Com a influência dos ventos do oceano, os próximos dias na cidade serão nublados. Na sexta-feira, dia 4, a nebulosidade começa a diminuir, podendo chegar a 30°C. Já o final de semana será com bastante sol. À noite, as temperaturas tendem a cair, chegando a 14°C", explica o meteorologista, Cléber Ramos.



