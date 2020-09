Quarta-feira, 2 de setembro de 2020, atualizada às 12h19

Operação conjunta combate tráfico de drogas na área Central de Juiz de Fora

Da redação



Uma operação conjunta deflagrada pela Polícia Civil e Guarda Municipal de Juiz de Fora resultou na apreensão de um tablete de maconha e de duas porções, da mesma droga, além de R$ 707, na região Central da cidade, na terça-feira, 1° de setembro. Dois homens foram presos em flagrante pela prática de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico. Um adolescente também foi apreendido, durante a ação.



De acordo com informações do titular da Delegacia Especializada Antidrogas, delegado Rafael Gomes, as apurações indicaram que o ponto de vendas seria a Praça dos Três Poderes, localizada no Centro, e, após troca de informações com a Guarda Municipal, foi apurado que as drogas ficavam escondidas em uma oficina mecânica, situada próxima ao local. "Foi montada a operação para combater o tráfico na localidade, resultando na abordagem dos três indivíduos. Um deles foi localizado no estabelecimento, já os outros envolvidos foram abordados na praça, onde vendiam os entorpecentes", contou o delegado.



Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça. O menor foi ouvido e entregue ao responsável legal, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.