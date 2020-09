Sexta-feira, 4 de setembro de 2020, atualizada às 8h



Coleta de lixo será suspensa durante feriado de 7 de Setembro

No feriado da próxima segunda-feira, 7 de setembro, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) não realizará coleta de lixo. Também não abrirão neste dia os ecopontos de recolhimento de restos da construção civil, materiais recicláveis, móveis e eletrodomésticos, localizados na Rua Diva Garcia, no Bairro Linhares, e em frente ao Estádio Municipal, no São Pedro, e o de pneus, na Rua Bartolomeu dos Santos, divisa entre Benfica e São Dimas.

O atendimento no Canil Municipal será em regime de plantão, para recolhimento de animais em risco nas vias, pelo número (32) 3690-3591. No feriado, o contato emergencial com o Demlurb deverá ser feito pelo (32) 3690-3502.

